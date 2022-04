Courrier des lecteurs La théorie de l'accordéon

Par Alain Nivet - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 09:32

Ô surprise, au second tour des élections présidentielles, Marine Le Pen est majoritaire en Outre Mer ! Ô scandale, le ciel nous est tombé sur la tête ! Dans ces contrées où les mots "racisme" et "colonialisme" sont couramment usités ! Le vote de Marine Le Pen est révélateur des fractures réunionnaises. Pour rappel, au premier tour, Mélenchon était plébiscité, appuyé par Huguette Bellot, Présidente de Région, et divers Gauche, accompagnée de Ericka Bareigts, maire PS de Saint-Denis . Ce qui se voulait être une vague pour contrer l'Extrême Droite Ô surprise et incompréhension, au second tour, MLP remporte le jackpot dans les 24 communes de l'île ! Ce qui est un désaveu pour les pasionarias de Gauche.

Alors, tout le petit monde politique surfant sur la vague du barrage à l'Extrême Droite y est allé de sa théorie. Rien de convainquant .......Vague ratée ! Moi aussi j'ai ma théorie : La théorie de l'accordéon péÏ ! " Quand vous appuyez à Droite, ça souffle à Gauche. Quand vous appuyez à Gauche, ça siffle à Droite. Et à l'intérieur, c'est du vent" * * Inspiré d'un sketch de Raymond Devos.