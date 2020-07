A la Une . La terre a tremblé dans le Nord de La Réunion

Un petit tremblement de terre s'est produit ce vendredi à 16H20. L'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise confirme que les sismographes ont enregistré un signal. La secousse a été ressentie principalement dans le Nord de l'île. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 16:28 | Lu 3563 fois





Ce séisme de faible magnitude a été enregistré par les sismomètres de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Les analyses sont en cours concernant sa position exacte.



Ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Cet événement est isolé et est d'origine tectonique. Appel à témoignages sur les séismes ressentis: les intensités réelles (effets d'un séisme en un lieu donné) ne peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages. Si vous avez ressenti ce séisme, même faiblement, vous êtes invité à le signaler au BCSF (Bureau Central Sismologique Français) sur le site http://www.franceseisme.fr/ L'OVPF indique que ce vendredi 24 juillet 2020, 16h20 (Heure locale – soit 12H:20 TU), un séisme a été ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le nord.Ce séisme de faible magnitude a été enregistré par les sismomètres de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Les analyses sont en cours concernant sa position exacte.Ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Cet événement est isolé et est d'origine tectonique.





