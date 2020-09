A la Une . La tension monte d'un cran à St-Louis: La voiture de la mère de Juliana M'Doihoma incendiée

Les vieilles habitudes ont malheureusement la vie dure à Saint-Louis...La nuit dernière, la voiture de la mère de Juliana M'Doihoma a été incendiée hier soir devant son domicile dans le quartier de la Palissade. "Ces méthodes du passé sont détestables !" dénonce l'édile saint-louisienne dans un post sur sa page Facebook. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 07:36 | Lu 3041 fois





"Si les circonstances précises de cet incendie restent encore à éclaircir, le contexte dans lequel il survient est en revanche très clair...", relève l'édile saint-louisienne.



En effet, des agents grévistes de la mairie sont mobilisés depuis cette semaine contre la rétrogradation d'agents qui avaient été titularisés sous la précédente mandature. Problème, ces titularisations ont été entachés de nombreuses irrégularités. Suite aux quatre recours du préfet, Juliana M'Doihoma avait dû annuler ces titularisations.

Juliana M'Doihoma: "Respect de la loi oui, traitement politicien non !"

"Ces méthodes du passé sont détestables ! Les constater de la sorte ne font qu’amplifier ma détermination à agir et résister plus que jamais pour notre ville soit définitivement libérée de ces pratiques archaïques !

Ce qui ne tue pas, rend plus fort !", écrit la maire, qui ne compte pas se laisser intimider par ces actes d'un autre temps.

