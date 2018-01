La tempête tropicale modérée Ava à 570km de La Réunion

La tempête tropicale modérée Ava se situait à 16heures à 570 km au Nord-Nord-Ouest de La Réunion. Le système se déplace à 19 km/h en direction du Sud. La pression en son centre est estimée à 993 HPA.



Pour rappel, en marge de la Tempête Tropicale Modérée Nr1 "AVA", des bandes périphériques intéressent La Réunion à partir de la nuit prochaine.



Les fortes averses localement orageuses vont concerner l'ensemble de l'île et particulièrement les zones Nord, Est et Sud-Est placées en Vigilance. Cette situation devrait perdurer plusieurs jours et entraîner des cumuls de pluies conséquents sur ces régions.