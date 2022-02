A la Une . La tempête tropicale baptisée Cliff se trouve à 2.900 km de La Réunion

Le cyclone tropical intense Batsirai influence encore les conditions météorologiques de La Réunion alors qu'un autre tempête tropicale s'est formée et a été baptisée. Elle devrait perdre en intensité dans les trois prochains jours. Par NP - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 06:19

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 3 (CLIFF)



Distance des côtes réunionnaises: 2900 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 4150 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 6 km/h.



Informations sur le système :

La dépression tropicale N° 03 s'est renforcée en tempête tropicale modérée ce vendredi 4 février et a ainsi été baptisée CLIFF à 14UTC par le service météorologique de Maurice. Elle évolue dans l'est du bassin, loin des terres habitées, à environ 2900 km à l'est de La Réunion et 2100 km à l'est de Rodrigues.



Sa fenêtre d'intensification est courte et devrait se refermer progressivement à partir de demain. Elle devrait rapidement s'affaiblir au cours du week-end sur une trajectoire en direction générale du sud-ouest. CLIFF ne présente donc aucune menace pour les terres habitées.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 05/02 à 22h locales, par 19.8 Sud / 81.6 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 06/02 à 22h locales, par 21.7 Sud / 77.6 Est.



DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 07/02 à 22h locales, par 23.6 Sud / 74.0 Est.