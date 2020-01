A la Une . La tempête tropicale DIANE s'éloigne mais les vents restent forts sur la Réunion: 128km/h à Piton Sainte Rose

La tempête tropicale modérée DIANE(10S) capturée par Météosat à 8h15 ce matin.



Carte de 04heures ce jour. DIANE d'après les données de 07 heures ce samedi 25 Janvier.



➡️ Le système était positionné à 320 km à l'Est Nord Nord-Est de la Réunion en déplacement Est Sud-Est à une vitesse de 17km/h. Position le 25 janvier à 07 heures locales : 20.0 Sud / 58.7 Est.



➡️ La Réunion est en alerte orange depuis 22heures jeudi 23 Janvier.

Météo France précise ce matin :



Après une nuit pluvieuse dans le Sud, en ce début de journée, les pluies perdurent.

Les précipitations parfois modérées à localement fortes continuent de sévir au Sud d'une ligne Saint-Leu-Sainte-Rose.



Ce matin, sur le Nord-Ouest, le Nord et l'Est de l'île, le temps est plus clément et les averses se font plus discrètes.



Cet après-midi, les averses présentes sur le littoral Sud tendent à s'atténuer. Elles persistent dans les hauts jusqu'en soirée.



L'amélioration se confirme sur le littoral de la moitié Nord et les éclaircies sont de plus en plus larges .

Les températures maximales atteignent les 28 à 31°C sur le littoral, 19°C au Volcan et 21 à 22°C dans les cirques.



Le long des côtes Ouest et Est, le vent de Sud souffle vigoureusement avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Il en est de même sur les plus hauts sommets comme au Maïdo ou au volcan. Vers la Plaine des Cafres elles se limitent à 80 km/h.



Sur la région Nord, le vent reste faible.

La mer est forte de Boucan Canot à Saint Philippe en passant par Saint Leu. La houle de Nord s'amortit.



➡️ Nous suivons cette situation de très près avec de nombreux bulletins et mises à jour disponibles sur Zinfos974 .



Météo974

M974World

Rafales enregistrées à 7heures dans les stations de Météo France: 128km/h sur le site exposé de Piton Sainte Rose. On rapporte aussi des rafales proches de 80km/h au Port et à la Saline entre 6 et 8heures. Des rafales supérieures sont possibles dans les hauts de l'Ouest notamment. PATRICK HOAREAU Lu 915 fois







