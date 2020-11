A la Une . La tempête tropicale Alicia se trouve à 2060 km de La Réunion

Alicia, le premier système dépressionnaire de la saison se trouve à 2 060 km de La Réunion. Le système ne menace pas La Réunion et son évolution vers le stade de cyclone tropical n’est plus d’actualité. Par NP - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 17:02 | Lu 822 fois

Arrivé très tôt dans la saison, le premier système dépressionnaire de la saison, baptisé Alicia, se trouve à 2 060 km de La Réunion ce dimanche à 16h. Aucune menace pour l’île n’est à prévoir dans les 72 prochaines heures. Après avoir envisagé un passage au stade de cyclone tropical pour lundi, Alicia devrait finalement s’affaiblir pour devenir une tempête tropicale modérée.





Bulletin du 15 novembre à 16H04 locales:



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

**************************************************

Nature du système dépressionnaire tropical présent sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien.



FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 1 (ALICIA)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 140 km/h.

Pression estimée au centre: 982 hPa.

Position le 15 novembre à 16 heures locales: 13.7 Sud / 73.6 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 2060 km au secteur: EST-NORD-EST

Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 24 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 16/11 à 16h locales, par 16.3 Sud / 73.0 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 17/11 à 16h locales, par 18.0 Sud / 71.6 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 18/11 à 16h locales, par 20.0 Sud / 69.7 Est.

-------------------------------------------------

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.







