La tempête en plein sur les Mascareignes le 31 décembre ?

La fin d'année risque d'être arrosée...En effet, dans son dernier bulletin, le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) nous apprend qu'une tempête tropicale modérée pourrait se former dès samedi au nord de l'archipel des Mascareignes.S'il n'est pas encore possible de "discerner une circulation bien définie" de ce futur système explique le CMRS, les conditions pour la formation d'une tempête tropicale modérée sont elles déjà présentes. "En raison de la présence d'un cisaillement de secteur Ouest Nord Ouest, le système devrait avoir du mal à s'intensifier mais sa trajectoire l'approchera des Mascareignes pour la fin d'année", indique le Centre, qui ajoute dans la foulée que le risque de formation d'une tempête tropicale modérée "devient important à partir de samedi" au nord de notre bassin.Comme on peut le voir sur les simulations météorologiques de l'outil en ligne Windy , nous voyons effectivement les nuages s'amonceler autour d'un centre pas clairement défini.