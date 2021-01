A la Une . La tempête baptisée Eloïse évolue à 1175 km de nos côtes

La tempête qui évolue dans la zone a été baptisée Eloïse. Elle pourrait impacter l'Est de Madagascar mais ne représente pas de menace directe pour les Mascareignes. Par M.A - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 16:36 | Lu 419 fois

Le système qui évolue dans la zone a été baptisé "Eloïse" par le service météorologique de Maurice ce dimanche matin. Passé au stade de tempête tropicale modérée, il évolue ce dimanche après-midi à 1175 km de nos côtes au secteur Nord-Est, et se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 15 km/h. Les vents maximaux estimés sur mer sont de 65 km/h, avec de rafales maximales de 100 km/h.



"Il devrait globalement se déplacer en direction générale de l'Ouest-Sud-Ouest au cours des prochains jours et devrait impacter la côte Est de Madagascar d'ici mardi / mercredi prochain. Son intensité à ce moment reste encore incertaine à l'heure actuelle", indique le bulletin de Météo France, qui rappelle qu'"il n'y a pas de menace directe envisagée pour les Mascareignes".



Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 13.8 Sud / 57.0 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 15.4 Sud / 52.7 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 20/01 à 10h locales, par 15.5 Sud / 50.0 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 21/01 à 10h locales, par 17.2 Sud / 45.9 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 22/01 à 10h locales, par 19.9 Sud / 41.4 Est