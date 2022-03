La tempête Halima est à 2.375 km de La Réunion

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 10 (HALIMA)



Distance des côtes réunionnaises: 2375 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 3380 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 19 km/h.



Informations sur le système :

- La tempête tropicale modérée HALIMA se déplace toujours en direction générale de l'Ouest pour l'instant mais un ralentissement de la trajectoire puis un virage vers le Sud restent envisagés au cours des prochains jours. Ce système qui est prévu s'intensifier, évoluera donc loin de toutes terres habitées.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/03 à 10h locales, par 13.1 Sud / 75.3 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 25/03 à 10h locales, par 14.7 Sud / 74.7 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 26/03 à 10h locales, par 18.2 Sud / 75.0 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 27/03 à 10h locales, par 22.2 Sud / 77.6 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 28/03 à 10h locales, par 24.0 Sud / 80.1 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



Ce bulletin est à présent terminé.



Prochain bulletin vers 17h, heure de La Réunion (16h, heure de Mayotte).