La tempête Guambe dans le Canal du Mozambique

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 11 (GUAMBE)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 110 km/h.

Pression estimée au centre: 990 hPa.

Position le 17 février à 16 heures locales: 21.4 Sud / 37.5 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 1835 km au secteur: OUEST

Distance de Mayotte: 1250 km au secteur: SUD-OUEST

Déplacement: SUD, à 4 km/h.



Informations sur le système :

1) Le système 11, suivi depuis le début de la semaine, a été nommé GUAMBE, par les services météorologiques malgaches. Le système se déplace lentement vers le sud, au large des côtes mozambicaines.



2) Ce système devrait s'intensifier lentement dans un premier temps, puis devrait devenir un cyclone au delà de 48heures.



3) En lien avec ce système même si le scénario d'un atterrissage n'est pas le plus probable, le temps restera perturbé sur les côtes sud du Mozambique et le sud du canal dans les prochains jours.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 18/02 à 16h locales, par 22.8 Sud / 37.7 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 19/02 à 16h locales, par 24.5 Sud / 37.0 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/02 à 16h locales, par 26.1 Sud / 36.6 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 21/02 à 16h locales, par 29.5 Sud / 38.0 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 22/02 à 16h locales, par 33.1 Sud / 45.9 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



Ce bulletin est à présent terminé.



Prochain bulletin vers 23h heure Réunion (22h heure Mayotte)