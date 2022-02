La tempête Emnati se trouve à moins de 1.500 km de La Réunion

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 5 (EMNATI)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 989 hPa.

Position le 17 février à 04 heures locales: 14.0 Sud / 67.2 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 1440 km au secteur EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 2380 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 19 km/h.



Informations sur le système :



La tempête tropicale modérée EMNATI évolue à près de 750 km au nord-est de l'île Rodrigues et à un peu moins de 1.500 km à l'est-nord-est de La Réunion.



Ce système est prévu poursuivre une trajectoire en direction générale de l'ouest-sud-ouest, en s'intensifiant progressivement au cours des prochains jours, pour passer au nord de l'île Maurice et La Réunion entre ce week-end et le début de semaine prochaine probablement à un stade de cyclone tropical.



Le scénario favorisé fait passer ce potentiel cyclone à plus de 200 km au nord des îles soeurs. Etant donnée l'incertitude sur la prévision de trajectoire et d'intensité, il est trop tôt pour estimer précisément les impacts sur les terres habitées. Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 18/02 à 04h locales, par 14.0 Sud / 63.6 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 19/02 à 04h locales, par 15.7 Sud / 60.5 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/02 à 04h locales, par 17.2 Sud / 57.6 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 21/02 à 04h locales, par 17.9 Sud / 55.1 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 22/02 à 04h locales, par 18.2 Sud / 52.9 Est