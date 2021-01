A la Une . La tempête Danilo se trouve à 2115 km de La Réunion

Voici le point sur l'évolution de la tempête Danilo ce mercredi après-midi. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 16:54 | Lu 1013 fois

Météo France



1) DANILO reste au stade de tempête tropicale modérée minimale.

Distance des côtes réunionnaises : 2115 km au secteur EST

Distance de Mayotte : 3270 km au secteur EST

Déplacement : OUEST, à 15 km/h.



2) Au cours des prochains jours, elle va continuer sur cette trajectoire à une intensité faible ou modérée (tempête ou dépression tropicale) avec une tendance à incurver vers le Sud-Ouest à partir du week-end.



3) En fin de semaine et en tout début de semaine prochaine, DANILO va donc passer à proximité des Mascareignes. L'intensité qu'aura alors le système reste très incertaine. Néanmoins, une probable dégradation des conditions météorologiques est envisagée: vendredi/samedi pour l'île Rodrigues et à partir de samedi soir ou dimanche matin pour le secteur Maurice - La Réunion. L'ampleur de cette dégradation reste à préciser.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 07/01 à 16h locales, par 17.1 Sud / 70.2 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 08/01 à 16h locales, par 17.4 Sud / 65.1 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 09/01 à 16h locales, par 18.1 Sud / 60.7 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 10/01 à 16h locales, par 19.3 Sud / 57.2 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 11/01 à 16h locales, par 21.0 Sud / 54.0 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.