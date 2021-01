La tempête Danilo devrait fusionner avec un autre système ce week-end

La tempête tropicale modérée Danilo ce trouvait ce matin à 4h30 à 2070 km de nos côtes, au secteur Est-Nord-Est, se déplaçant vers le Nord à une distance de 6 km/h.



Selon Météo France, le système devrait rester loin de toutes terres habitées au cours des 5 prochains jours. Mais "au cours de ce week-end, il devrait interagir avec le système 05 situé plus à l'Est (effet fujiwhara), ce qui rend la prévision de trajectoire et d'intensité particulièrement incertaine au-delà de dimanche", est-il indiqué.



"En début de semaine prochaine, après la disparition du système 05, la tempête DANILO pourrait se renforcer en se déplaçant vers l'ouest-sud-ouest. Au vu des incertitudes nombreuses, il est difficile de se prononcer sur une éventuelle menace à l'heure actuelle", est-il précisé.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 03/01 à 04h locales, par 11.9 Sud / 74.6 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 04/01 à 04h locales, par 14.6 Sud / 76.0 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 05/01 à 04h locales, par 15.7 Sud / 75.7 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 06/01 à 04h locales, par 16.1 Sud / 74.8 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 07/01 à 04h locales, par 16.4 Sud / 72.4 Est