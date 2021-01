A la Une . La tempête Danilo, à 2100 km de nos côtes, pourrait s'intensifier en milieu de semaine prochaine

La tempête tropicale modérée Danilo reste pour le moment à bonne distance au Nord Est des Mascareignes. Elle pourrait s'intensifier dans les prochains jours. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 2 Janvier 2021 à 17:28





"Jusqu'à dimanche voire lundi, ce système va avoir une trajectoire globale en direction du Sud-Est puis du Sud, en partie à cause d'



A partir de mardi ou de mercredi, la tempête devrait reprendre un déplacement en direction de l'Ouest, en accélérant graduellement. Une tendance à l'intensification est alors envisagée. La tempête pourrait d'ailleurs devenir cyclone à partir de jeudi. "Bien que ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision", précise le bulletin.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 07/01 à 16h locales, par 16.0 Sud / 68.1 Est La tempête tropicale modérée Danilo se trouvait aux alentours de 16h30 à 2100 km de nos côtés au secteur EST-NORD-EST, se déplaçant vers le SUD-EST, à une vitesse de 4 km/h.)"Jusqu'à dimanche voire lundi, ce système va avoir une trajectoire globale en direction du Sud-Est puis du Sud, en partie à cause d' une interaction avec le système 05 situé plus à l'Est et prévu venir se dissiper au sein de la circulation dépressionnaire de Danilo", indique le bulletin de Météo France. "Une tendance à l'affaiblissement est attendue sur cette première partie de la prévision".A partir de mardi ou de mercredi, la tempête devrait reprendre un déplacement en direction de l'Ouest, en accélérant graduellement. Une tendance à l'intensification est alors envisagée. La tempête pourrait d'ailleurs devenir cyclone à partir de jeudi. "Bien que ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision", précise le bulletin.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 03/01 à 16h locales, par 13.0 Sud / 75.0 Est.- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 04/01 à 16h locales, par 15.4 Sud / 75.6 Est.- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 05/01 à 16h locales, par 16.1 Sud / 75.3 Est.- FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 06/01 à 16h locales, par 16.1 Sud / 72.4 Est.- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 07/01 à 16h locales, par 16.0 Sud / 68.1 Est





