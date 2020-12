Société La tempête Bongoyo baptisée

La tempête Bongoyo se trouve à 2.865 km à l'Est-Nord-Est de La Réunion et devrait se déplacer vers Rodrigues dans les prochains jours. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 09:22 | Lu 1279 fois

La tempête tropicale modérée Bongoyo est la 2e de la saison cyclonique 2020-2021. Elle se trouve actuellement à moins de 3.000 kilomètres à l'Est-Nord-Est de La Réunion.



Le météore devrait se déplacer vers l'Ouest et se rapprocher de Rodrigues avant de perdre en intensité.



TEMPETE TROPICALE MODEREE BONGOYO

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 95 km/h.

Pression estimée au centre : 996 hPa.



Position le 07 décembre à 10 heures locales Réunion : 14.6 Sud / 82.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 2865 km au secteur EST

Distance de Mayotte : 3990 km au secteur EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 22 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/12 à 10h locales, par 16.4 Sud / 78.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 09/12 à 10h locales, par 19.0 Sud / 76.4 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 10/12 à 10h locales, par 19.2 Sud / 74.2 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 11/12 à 10h locales, par 18.6 Sud / 67.7 Est.





