La tempête Berguitta à 840 km de La Réunion à 10H

Le point à 10H15 locales ce 14 janvier sur la tempête Berguitta. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



La tempête tropicale modérée se trouvait à 10 heures locales aux points 18.0 Sud / 63.1 Est. Sa pression estimée au centre était de 991 HPA.



Distance des côtes réunionnaises : 840 km au secteur: EST-NORD-EST.

Déplacement: NORD-OUEST, à 4 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 15/01 à 10h locales, par 17.6 Sud / 62.4 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 16/01 à 10h locales, par 17.1 Sud / 60.3 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 17/01 à 10h locales, par 17.6 Sud / 59.1 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 19.8 Sud / 56.2 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 22.2 Sud / 53.2 Est.



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.