La grande Une La tempête Batsirai pourrait devenir cyclone à proximité de La Réunion

Le deuxième système dépressionnaire de la saison cyclonique vient d'être baptisé. Batisrai se trouve pour l'instant à 2.775 kilomètres à l'Est de La Réunion. La tempête tropicale modérée devrait se renforcer et se rapprocher des Mascareignes d'ici le début de la semaine prochaine. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 10:26

La saison cyclonique a démarré tard dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien mais l'activité se fait de plus en plus importante. Un deuxième système dépressionnaire a été baptisé en moins d'une semaine.



La tempête tropicale Batsirai se trouve à moins de 3.000 kilomètres de La Réunion. Le météore devrait se renforcer jusqu'à atteindre le stade de cyclone au moment même où il se rapprocherait des Mascareignes vers mardi ou mercredi.



Les prévisions ne vont pour l'instant que jusqu'au 1er février prochain. Batsirai devrait alors être un cyclone tropical et se trouver à 500 kilomètres à l'Est-Nord-Est de La Réunion. Sa trajectoire semble se décaler vers le Nord des Mascareignes mais il est encore trop tôt pour savoir quel impact il aura sur notre île.





Voici le bulletin de suivi publié par Météo France :



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 2 (BATSIRAI)



Distance des côtes réunionnaises: 2775 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 3970 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 31 km/h.



- Le système 02-20212022 a continué de s'intensifier ces dernières heures. Il a donc été baptisé BATSIRAI par le service météorologique de Maurice, au stade de tempête tropicale modérée. Il se situe à l'heure actuelle encore très loin des terres habitées (plus de 2000km) et ne présente pas de menace immédiate.



- Il devrait poursuivre son déplacement global vers l'Ouest-Sud-Ouest le rapprochant par l'est des Mascareignes et notamment Rodrigues, premier territoire potentiellement sur sa trajectoire à partir de dimanche ou lundi. L'évolution de son intensité au cours des prochains jours, reste encore incertaine.



- Il est donc encore trop tôt pour connaître les impacts précis sur les terres habitées. Les habitants de l'ensemble des Mascareignes (Rodrigues, Maurice et la Réunion) sont donc invités à se tenir au courant de l'évolution de BATSIRAI au cours des prochains jours.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 28/01 à 10h locales, par 18.3 Sud / 75.3 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 29/01 à 10h locales, par 19.6 Sud / 71.5 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 30/01 à 10h locales, par 19.2 Sud / 68.1 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 31/01 à 10h locales, par 18.8 Sud / 64.9 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 10h locales, par 18.8 Sud / 61.6 Est



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.