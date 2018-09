La technique de Coca-Cola pour échapper à la taxe soda

C’est le comble. Coca-Cola a trouvé le moyen d’éviter la taxe soda qui s’applique aux boissons sans alcool contenant des sucres ajoutés. La taxe entrée en vigueur en 2012 a en effet été renforcée le 1er juillet 2018. Quelles obligations ? Réduire les taux de sucre ou augmenter les prix.



C’est pour cela que l’on retrouve des bouteilles plus petites au même prix. C’est un moyen de contourner la taxe au lieu de changer sa recette tout en mettant en place une augmentation des prix qui se remarque moins.



Les bouteilles passent donc de 2 à 1,5 litres et de 1,75 à 1,25 litres. Et concernant les prix, la hausse serait donc de plus de 20%, selon les calculs de Libération.



Mais pour Coca-Cola, il n’était pas question d’augmenter son profit mais plutôt une réponse aux attentes des consommateurs. L’enseigne affirme par ailleurs que les prix sont fixés par les supermarchés.