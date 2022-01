A la Une .. La taxe foncière va flamber

La taxe foncière est un impôt local qui concerne les propriétaires. En raison de l’inflation, elle devrait considérablement augmenter en 2022. Par N.P - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 09:11





Une hausse d'impôt considérable



La taxe foncière est un impôt local payé chaque année par les contribuables propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition.



Son montant est calculé selon trois éléments : la valeur locative cadastrale, qui correspond au montant du loyer théorique applicable sur le bien s'il était loué ; le coefficient de revalorisation fixé chaque année par l’État et le taux d'imposition voté par les collectivités locales.



Depuis 2018, les valeurs locatives sont revalorisées automatiquement chaque année en fonction de la hausse des prix.



On applique à cette valeur locative (avec un abattement de 50 %) les taux votés par la commune ou l’intercommunalité où se situe la propriété. Si ces taux, votés par les collectivités, augmentent également cette année, la flambée globale excédera 3,4 %. S' ils viennent à diminuer, ce qui est peu fréquent, la taxe pourrait rester stable.



Les propriétaires devront alors mettre davantage la main à la poche. La somme à régler devrait augmenter d’au moins 3,4%, ce qui correspond à la revalorisation des valeurs locatives.



Cette flambée pourrait ensuite se répercuter sur le prix des loyers, pour compenser la somme payée par les propriétaires.



La hausse s’appliquera également à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.



Votre taxe foncière a explosé : en voici la raison L’inflation a atteint un taux inégalé depuis plus de 30 ans de 3,4%. Conséquence pour les contribuables, certains impôts, parmi lesquels la taxe foncière, flambent.La taxe foncière est un impôt local payé chaque année par les contribuables propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition.Son montant est calculé selon trois éléments : la valeur locative cadastrale, qui correspond au montant du loyer théorique applicable sur le bien s'il était loué ; le coefficient de revalorisation fixé chaque année par l’État et le taux d'imposition voté par les collectivités locales.Depuis 2018, les valeurs locatives sont revalorisées automatiquement chaque année en fonction de la hausse des prix.On applique à cette valeur locative (avec un abattement de 50 %) les taux votés par la commune ou l’intercommunalité où se situe la propriété. Si ces taux, votés par les collectivités, augmentent également cette année, la flambée globale excédera 3,4 %. S' ils viennent à diminuer, ce qui est peu fréquent, la taxe pourrait rester stable.Les propriétaires devront alors mettre davantage la main à la poche. La somme à régler devrait augmenter d’au moins 3,4%, ce qui correspond à la revalorisation des valeurs locatives.Cette flambée pourrait ensuite se répercuter sur le prix des loyers, pour compenser la somme payée par les propriétaires.La hausse s’appliquera également à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.