La tarte à la crème !

Quand l'écologie cessera d'être idéologique les choses se passeront mieux ! L'écologie est interministérielle, transversale avant tout et on n'a pas forcement besoin d'un Jupiter sur le sujet.Trop de Jupiters tue! A-t-on besoin d'un super ministre des poubelles,des eaux boueuses et du changement climatique ? Les homards se porteront mieux. Le cloisonnement dans l'action politique conduit tjrs à la catastrophe, à l'isolement dans les directives . C'est mon point de vue. Mais c'est tjrs le même réflexe" pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer" !



L'écologie est utilisée comme un contre-feu à une économie ultralibérale basée sur le libre échange...à outrance dont le seul objectif est de faire des affaires, source de la finance.



La raison voudrait que l'on revoit les règles du libre-échange et l'écologie se découvrira d'elle-même....sans devenir un culte.