Santé La stérilisation de l'hôpital Gabriel Martin distinguée pour sa rigueur et sa qualité Le Service de Stérilisation du CHGM, qui prend en charge et assure le traitement des dispositifs médicaux re-stérilisables à destination des professionnels de santé, est certifié depuis le mois de décembre dernier par la norme ISO 9001 : v 2015.

Il aura fallu plus d’une année de travail pour l’équipe afin d’obtenir cette preuve de reconnaissance et d’efficacité. Avec le soutien de la société Isodom, mandatée par l’hôpital, qui a apporté un accompagnement sur la formation, la méthodologie et l’audit interne, la stérilisation a réorganisé en profondeur son fonctionnement et informatisé son système qualité.



« Nous établissons un véritable partenariat avec nos fournisseurs et nos services supports pour mieux travailler ensemble» indique le Dr Michel Faber, chef du pôle médico-technique. «La forte implication de la direction a permis de mobiliser tous les acteurs en lien avec les processus de la stérilisation afin que la stérilisation du CHGM obtienne ce label d’exception, sans aucune non-conformité» explique-t-il.



Après celle de la Haute Autorité de Santé (HAS), la certification ISO doit aider le CHGM à mieux répondre aux besoins des patients, à améliorer continuellement la qualité des services et à optimiser la préparation de son déménagement vers le Centre Hospitalier Ouest Réunion en mars 2019. B.A Lu 147 fois





Dans la même rubrique : < > Épidémie de dengue: Les touristes prévenus dès l'aéroport Explosion du nombre de cas de leptospirose à La Réunion