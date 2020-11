La stèle de l’enfance vandalisée

Représentant l’enfance, l’oeuvre de l’artiste Arnaud Minatchy, a été détruite dans la nuit du 23 au 24 novembre. La Municipalité de Saint-Paul condamne fermement cet acte de vandalisme sur la voie publique et portera plainte dans les prochains jours afin que l’auteur (ou les auteurs) de cette destruction soit retrouvé.



Pour rappel, la statue avait été inaugurée trois jours plus tôt. Elle représente deux silhouettes, celles d’un parent et celle d’un enfant se tenant par la main. Deux formes marquées par des vides. “Les expériences que nous traversons, les personnes que nous rencontrons remplissent ce manque”, expliquait l’artiste lors de l’inauguration en présence de La Maire de Saint-Paul, Huguette Bello, mais aussi des enfants de l’école primaire Louise Siarane.



Si vous avez été témoin de cet acte de vandalisme, n’hésitez pas à vous rapprocher de la gendarmerie ou de la Police Municipale en contactant le 0262 45 90 45.