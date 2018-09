La station-service de Malartic baisse le rideau

Les récents travaux de rénovation n’auront rien changé, l’une des plus vieilles stations-service de l’île a définitivement baissé le rideau hier soir.



Le Tribunal de commerce de Saint-Denis a annoncé la liquidation judiciaire de la société, reprise depuis trois ans par un nouveau gérant.



Située en plein centre-ville, la station ne drainait plus assez de monde, alors que l’essentiel du traffic en heures de pointe se fait par le boulevard Sud et le Lancastel.



La tendance des stations-supermarchés a également amorcé le déclin de cette petite échoppe d’à peine 60m2.



L’emplacement est désormais voué à un complexe immobilier.