La startup réunionnaise, Leon Guide, présente au CES 2023 à Las Vegas

Le communiqué :



Un évènement propulseur



Le 25 Novembre dernier se déroulait depuis la Martinique, la 2e édition du Village numérique ultramarin initiée par la FEDOM (Fédération des Entreprises d'Outre-Mer) avec le soutien de Business France, organisée dans le cadre du Big Tour de BPI France.

L’événement, relayé localement par Digital Réunion, a permis à Leon Guide de présenter leur savoir-faire face à un jury composé de personnalités de tous horizons professionnels et géographiques.



Lauréat de cette 2e édition, Leon se qualifie pour le CES de Las Vegas !





Du 5 au 8 Janvier 2023, s’est tenu le CES, le plus grand salon au monde consacré à l’innovation technologique et produits électroniques grand public.



Sur le salon, Leon guide faisait partie du Village numérique ultramarin, présent dans le cadre de My Global Village. L’occasion pour la startup réunionnaise de présenter son innovation face à une centaine de startups du monde entier – Japon, Allemagne, Israël, France, Suisse, Turquie etc… devant un parterre de professionnels issus d’horizons tout aussi divers.



L’occasion pour Anaelle Pony, co-fondatrice de Leon guide, de faire connaître l’application sur la scène internationale, et de contribuer à faire rayonner notre culture créole au-delà de l’île.



Quatre jours intenses et riches en rencontres, échanges et idéations qui permettront à la jeune entreprise locale de poursuivre son développement et de proposer à ses utilisateurs une expérience des plus immersives, authentiques, à la rencontre de la mémoire des territoires.



_____

À propos :



Leon Guide est une application mobile gratuite, qui raconte l’histoire et la culture d’un territoire, à travers des podcasts géolocalisés.

Grâce à la voix qui raconte, Leon donne vie à la mémoire des murs, de la nature, des arts et traditions d’un territoire.

Lancé en premier lieu à la Réunion en Septembre 2021, Leon guide offre l’accès à des centaines d’histoires à écouter à écouter en famille, de chez soi, en voiture, ou sur les lieux à visiter.

Voyage identitaire pour les uns, découverte culturelle et touristique pour les autres, le public est invité à une exploration immersive, et ludique, à la rencontre de la mémoire de l’île.



Pour plus d’information sur l’application mobile, Leon guide, rendez-vous sur le site :

www.leon-guide.app



Gratuite, l'appli Leon est disponible sur Android et Apple, depuis vos stores de téléchargement.

AppStore : https://apple.co/3NOrtC0

Google Play : https://bit.ly/Leon-Android







Retrouvez-nous sur :



Instagram : https://www.instagram.com/leonguidereunion/?hl=fr

Facebook : https://www.facebook.com/leonguideReunion/