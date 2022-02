A la Une .. La star du X, Little Angel 84, recherche un partenaire à La Réunion

Un casting X est lancé pour trouver des hommes intéressés par une participation dans des films à caractère pornographique avec une des stars des réseaux à contenus exclusifs, Little Angel 84. Par NP - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 15:21

Little Angel 84 compte plus de 236.000 abonnés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok). L'actrice française propose des photos et vidéos à caractère pornographique sur trois des plus grandes plateformes à contenus privés et payants.



Elle fait partie des créatrices françaises les plus populaires sur ces sites Internet qui représentent la nouvelle façon de consommer de la pornographie, via des abonnements directs aux comptes des actrices et non plus à des sociétés de production.



La venue de Little Angle 84 à La Réunion est donc très attendue, notamment de ceux qui souhaitent partager l'écran avec la sulfureuse actrice. Un casting est lancé par le Jacquie et Michel Store Réunion sur Facebook pour ceux qui veulent tenter leur chance.