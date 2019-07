A la Une . La star du X Cléa Gaultier bientôt à La Réunion Son élégance naturelle, sa silhouette souple, et ses magnifiques yeux verts ont fait de Cléa Gaultier une des plus grandes stars du porno européen. La nouvelle égérie des productions Marc Dorcel arrive à La Réunion le 8 juillet prochain pour célébrer l’anniversaire du sulfureux club l’Overside à Saint-Denis. Au programme, show de danse, strip-tease et rencontre avec ses fans. L’actrice nous a confié qu’elle réalisera quelques vidéos solo durant son séjour pour son site internet.

"Je suis super excitée à l’idée de venir à La Réunion, ça a l’air magnifique ! " s’exclame l’actrice X. Cléa Gaultier, égérie des productions Marc Dorcel depuis 2018, s’apprête à parcourir les quelque 9000 km qui séparent l’Espagne où elle est installée, de notre île.



C’est pour les 15 ans du club de strip-tease dionysien l’Overside, prévus le 11 juillet prochain, que la jeune femme fera le voyage. Au programme notamment, un show de danse exclusif interprété par la star : "J’ai fait de la danse classique pendant plusieurs années, c’est un vrai plaisir de pouvoir danser et sortir un peu du porno. Je prépare une jolie chorégraphie qui commencera en ballerine et qui mènera jusqu’à un strip-tease. Quelque chose de très sexy mais rien de «hard »."



Une séance de dédicaces est également prévue, durant laquelle ses fans pourront aller à sa rencontre et prendre des selfies.





Des vidéo tournées sur l’île



"Il n’y aura pas de tournage à proprement parler durant mon séjour, nous confie la star, mais je prévois de faire quelques vidéos en solo pour alimenter mon site web et mes réseaux sociaux ". Une façon originale de promouvoir la destination Réunion auprès de son public.



D’autant que son programme s’annonce chargé, la jeune femme compte bien faire le plein de sensations durant son séjour : "J’aimerais beaucoup faire un saut un parachute. J’ai également prévu de faire une sortie bateau pour voir les dauphins et les baleines ! C’est vraiment trop bien de pouvoir faire ça !"





Égérie Marc Dorcel, une consécration



En trois ans à peine, Cléa Gaultier est devenue une référence incontournable du porno français et européen : "Je suis arrivée un peu par hasard dans le porno, c’est mon compagnon de l’époque qui m’a incité à postuler en 2016, alors que je ne pensais pas correspondre aux critères. Et un mois plus tard, je tournais ma première scène, avec mon compagnon, pour l’une des plus grandes productions !"



Deux ans après, la voilà égérie Marc Dorcel, une consécration pour la jeune femme : "Je suis devenue le visage de la marque. Ils voulaient quelqu’un de sexy mais élégante aussi, sans vulgarité, c’est l’image qu’on se fait d’une porn star Française."



"Le fait d’être danseuse classique apporte clairement un plus, explique Cléa, on peut me demander de faire des scènes avec des grands écarts, ou des positions qui nécessitent une grande flexibilité." La pratique assidue de la danse classique lui a également sculpté un corps de rêve, un atout indéniable dans le milieu.



"Mais je suis surtout très professionnelle. Je suis sérieuse et très investie dans mon travail, et ça je pense que ça n'a pas de prix".





