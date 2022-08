A la Une . La star de "Grease", Olivia Newton-John, est morte à l’âge de 73 ans

Celle qui était connue pour son rôle mythique au côté de John Travolta a succombé à un cancer du sein.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 08:25

C’est "paisiblement dans son ranch situé au sud de la Californie entourée par sa famille et ses amis" qu’Olivia Newton-John s’est éteinte. L’actrice luttait contre un cancer depuis 30 ans. C’est son mari qui a annoncé la nouvelle lundi 8 août sur le compte Instagram de l’actrice.



L’actrice a affronté sa maladie durant plusieurs décennies. En 1992, elle avait subi deux mastectomies qui n’avaient pas empêché deux récidives en 2013 et 2017. "Olivia a été un symbole de triomphe et d'espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein", a écrit son mari. Olivia Newton-John s’était engagée dans la lutte contre la maladie, notamment en créant un fonds pour la recherche sur les plantes médicinales et le cancer.



"Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures (...) Je t'aime tellement. Nous vous reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. Je suis à toi depuis le premier moment où je t'ai vu et pour toujours" a pour sa part réagi John Travolta sur Instagram en signant "Ton Danny, ton John ».



L’actrice anglo-australienne avait connu le succès planétaire en 1978 avec la comédie musicale "Grease". Elle avait pourtant mis rapidement un terme à sa carrière d’actrice pour se consacrer à la musique country et à son ranch. Elle avait été titrée "Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique" par la reine Elizabeth II.



