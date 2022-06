La spécificité

J’entends ici et là nos candidats parler de spécificités (au pluriel), mais il en est une sinon La, qui est essentielle : LA RÉUNION EST UN TERRITOIRE-NATION.



Une telle définition, véritable défi au principe de non-contradiction, se présente comme un scandale logique, qui peut expliquer pourquoi les politiques de développement de notre île manquent souvent leur but. Il suffit de citer tous les records négatifs que nous enregistrons ici (chômage, illettrisme, alcoolisme…), litanie bien apprise par nos politiciens, qu’ils déploient de manière incantatoire à chaque prise de parole, ou presque.



Ces derniers ne parviennent pas à penser LA RÉUNION comme un TERRITOIRE-NATION, c’est-à-dire à l’envisager comme une partie et un tout à la fois (d’autres diraient « en même temps »).



Un telle manière de penser, il faut l’avouer, ne va pas de soi ; il faut éviter, en effet, deux écueils majeurs : il ne faut pas que la partie se prenne pour un grand Tout, en oubliant son inclusion dans l’Hexagone (on sait ce qu’il est advenu de la Grenouille qui voulait se prendre pour un Bœuf), ni que le grand Tout oublie que la partie est un tout.



Dans la définition proposée, c’est le trait d’union (trait de Ré-union) qui est essentiel, et c’est cet élément qui, à mon sens, est le plus souvent négligé par nos gouvernants.