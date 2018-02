La solitude tuerait plus que l’obésité selon des recherches américaines

Des chercheurs américains ont mené une étude sur les conséquences de la solitude sur la santé. Leurs résultats sont pour le moins étonnants et à ce titre, ces derniers souhaitent que l'isolement social soit désormais reconnu comme un risque pour la santé publique.En effet, les personnes ayant peu de relations humaines auraient 50% de risques supplémentaires de mourir prématurément par rapport à ceux qui se montreraient sociables selon cette étude.Le Docteur Julianne Holt-Lunstad, auteure de l’étude et professeure de psychologie à l’Université Brigham Young a déclaré qu’"être connecté aux autres socialement est un besoin humain fondamental, crucial autant pour le bien-être d'une personne que pour sa survie".D’ailleurs, alors même que l’obésité est constamment dénoncée comme une des causes majeures de mortalité précoce, la solitude serait bien plus grave. En effet, alors que l’isolement social augmente le risque de mort prématurée à 50%, le taux de mortalité dû à l’obésité se situerait autour de 30%.Selon une récente étude menée par Granset, réseau spécialisé pour les personnes de 50 ans et plus, près de 3/4 des personnes âgées en Grande Bretagne se sentiraient seules et 70% d’entre elles ont déclaré que leurs amis proches et leur famille seraient surpris s’ils le savaient car ils n’en ont jamais parlé.Cette épidémie de la solitude , comme l’appellent certains, ne se limiterait pas aux personnes âgées puisqu’en 2016, selon le rapport annuel de la Fondation de France , 1 Français sur 10 déclarait n’avoir aucune relation sociale. D’ailleurs, ces chiffres seraient largement sous-estimés puisque, selon ce même rapport, 38% des personnes isolées font preuve de déni et déclarent ne pas se sentir seules.D’après une étude menée par l’Université Rice au Texas, si les personnes isolées n’ont pas plus de risque que les autres d’attraper un rhume, lorsque c’est le cas, ces dernières se sentent pourtant beaucoup plus mal.. Ainsi, la solitude amplifierait les symptômes des personnes isolées en cas de maladie par rapport à celles qui ne le sont pas.Des résultats pour le moins alarmants lorsque l’on sait qu’ une personne sur trois risque d’être exclue socialement les années à venir. Pour cette raison, l’association de solidarité « Gramounes isolés »(tel 0262 582 581) œuvre désormais à la Réunion en faveur des personnes âgées isolées de 65 ans et plus afin de retarder leur dépendance et leur souffrance morale : Accueil (Noel /fête des Mères), Visites hebdomadaires, Sorties conviviales dans les 4 zones de l’île avec animations, conversation téléphonique et co-habitation solidaire. Pour se faire, elle a besoin de bénévoles …pour co-voiturer, organiser et animer …un samedi par mois. Son site : patricelouaisel.wix.com/sosgramounesisoles . Elle propose une journée « portes ouvertes »( avec 2 diaporamas powerpoint à 10H 30 et 14H 30), à la médiathèque de ste marie ce samedi 3 février de 9h à 16h