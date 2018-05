Société La solidarité familiale envers les gramounes se maintient à La Réunion L'ARS a livré les résultats de son enquête "Gramoune Care. Une enquête réalisée conjointement avec le DMG (Département de Médecine Générale de l’Université de la Réunion) et le CGEOI (Collège des Généralistes Enseignants Océan Indien). Son objectif, dans un contexte de vieillissement de la population réunionnaise, est d’apporter un éclairage sur l’état de santé et les conditions de vie de nos "gramounes". Cette première enquête du genre pourra éclairer la mise en oeuvre et le suivi des actions collectives de prévention du vieillissement, et d’accompagnement des personnes âgées.

L’INSEE prévoit un doublement des personnes âgées de 65 ans ou plus pour 2040. Les séniors devraient y représenter alors 21% de la population réunionnaise. G ains d’espérance de vie, progrès en termes d’autonomie et arrivée de générations nombreuses aux âges élevés... La Réunion fait ainsi face à un enjeu démographique majeur : le vieillissement de sa population.



L'enquête "Gramoune Care" avait pour objectif de définir des profils sociaux et sanitaires des personnes âgées et à observer les interrelations qui peuvent exister entre santé et conditions de vie. 875 personnes âgées de 65 ans ou plus, vivant à domicile, ont ainsi été interrogées du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, à partir de la patientèle des médecins généralistes de l’île.



Un tiers des gramounes déclarent de faibles ressources financières avec moins de 800 € par mois



Les principaux résultats démontrent qu'un tiers des gramounes déclarent de faibles ressources financières avec moins de 800 € mensuels au sein de leur foyer et 26% déclarent y arriver difficilement. Cette situation devrait évoluer plus favorablement, les plus jeunes générations des séniors déclarant des niveaux de ressources supérieurs aux plus anciennes, indique l'enquête.



Les solidarités familiales et de proximité se maintiennent toutefois, malgré l’avancée en âge. Les séniors s’appuient essentiellement sur leur famille avec une aide intergénérationnelle bien présente et principalement non financière. Ainsi 70% d’entre eux reçoivent de la visite au moins une fois par semaine de la part de leur entourage familial, et la part des personnes vivant seules reste constante

malgré le vieillissement (inférieure à 30%, quel que soit l’âge).



Par ailleurs, huit gramounes sur dix déclarent être satisfaits de leur mode de vie actuel et souhaitent rester dans leur logement pour les années à venir. Pour la moitié d’entre eux, un aménagement de leur logement serait nécessaire en raison de l’avancée dans l’âge, principalement pour la salle de bain et les toilettes. Mais avec peu de moyens financiers pour la majorité d’entre eux, il leur est difficile de procéder aux rénovations nécessaires. Seuls 2% envisagent d’aller vivre dans une maison de retraite ou en famille d’accueil.



Pour nos gramounes, le médecin généraliste est un interlocuteur fréquent. Un sénior sur deux consulte un médecin au moins une fois par mois et 46% d’entre eux consomment au moins trois médicaments par jour. Seuls 10% d’entre eux n’en consomment aucun. Au cours des six derniers mois, 17% des séniors ont été hospitalisés.



L'utilisation d'internet chez les séniors les plus jeunes progresse



L’utilisation d’internet et du téléphone portable progresse fortement chez les plus séniors les plus jeunes. Des risques de dépendance sont identifiés, avec des expositions relativement élevées. Les personnes âgées ont été interrogées sur un panel de questions permettant d’identifier les risques de dépression, de troubles cognitifs, de dénutrition, de chute. Ces tests constituent des éléments-clés de la première étape du dépistage et ont permis d’identifier des facteurs associés à ces risques : âge, consommation médicamenteuse, autonomie, moral, composition familiale, visite de l’entourage.



46% des séniors ont un risque de dépression



L'enquête met en avant que 46% des séniors ont un risque de dépression, 32% un risque de troubles de la mémoire, 23% un risque de dénutrition et 14% un risque de chute. Elle permet d 'identifier un profil de personnes à risque de dépendance : un âge supérieur à 75 ans, un isolement quotidien, une anxiété ou un sentiment d'être déprimé, la consommation de plus de 6 médicaments par jour.





