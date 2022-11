Rubrique sponsorisée La soirée de lancement de Saint Bernard Services Outre-Mer : en toute sécurité !

C'est au Mahé Labourdonnais que s'est déroulée la joyeuse soirée de lancement de Saint Bernard Services Outre-Mer... Qu'est-ce que ce nouveau service qui va changer la vie des Réunionnais, des noctambules en particulier? Saint Bernard Services Outre-Mer est une plateforme collaborative de mise à disposition de chauffeurs privés à La Réunion, acteur de la sécurité routière.





Par Zinfos974 - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 11:55

Se faire raccompagner par un Saint-Bernard en toute sécurité

En effet, cet outil innovant pourra être utilisé par le plus grand nombre lors des sorties de discothèques, d’évènements familiaux, de festivals ou de toutes autres évènements qui pourraient causer un risque pour les conducteurs lors de leurs trajets. Toute personne véhiculée et n’étant plus en capacité de reprendre le volant pourrait donc se faire raccompagner par un Saint-Bernard en toute sécurité. Fête, fatigue, excès mais soucis d'économies peuvent parfois faire très mauvais ménage. Saint Bernard Services, pour quelques euros est la solution pour éviter retraits de points, de permis, et de tout simplement d'être un danger pour soi et pour les autres.



Sur GooglePlay : Sur AppStore : https://apps.apple.com/fr/app/saint-bernard/id1264631739 Sur GooglePlay : https://play.google.com/store/apps/details?id=jpm.ionic.saintbernardservices&hl=ln&gl=US Pour cette occasion, Gaétan Frisa, directeur général de la franchise Saint Bernard Services avait fait le déplacement, comme bien d'autres partenaires venus assister au lancement à La Réunion de cette nouvelle plateforme. Thomas Alexandre Robert, gérant de Saint Bernard Services Outre-Mer , a présenté ce nouveau concept et les différents services qu'il propose : « Application » ; « Convoyage » et « Event ». Saint Bernard Application, pour ne citer que ce service, est destiné aux clients particuliers et apportera une contribution certaine à la prévention routière en participant à la lutte contre les dangers de la route qui peuvent frapper notre île. Et pour finir de convaincre les invités de cette belle soirée, Saint Bernard Services Outre-Mer a mis à disposition des convives des binômes de chauffeurs de 19h30 à 21h30 afin qu'ils puissent se faire raccompagner... Ce qu'ils n'ont pas manqué de faire !