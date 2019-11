La soeur de Fabien Clain condamnée à 9 ans de prison

Elle est la soeur ainée des deux Réunionnais qui furent la voix de l’Etat Islamique : Fabien et Jean Michel Clain. Anne-Diana Alain avait quitté la France en 2015 avec son époux religieux et leurs 4 enfants en direction de la Syrie. Mais la famille est arrêtée à la frontière turque en juillet 2016, avant d’être expulsé vers la France.



Pour son mari, Mohamed Amri, à l’origine de la conversion de la famille Clain, il était juste question de rendre visite à leurs proches. Mais la Réunionnaise a elle expliqué vouloir vivre dans une « utopie » islamiste, comme l’indique la presse écrite. Elle a indiqué à la barre avoir été aveuglée par ses frères et l’idéologie de l’Etat Islamique dont elle assure s’être libérée.



Hier soir le tribunal l’a reconnue coupable d’association de malfaiteurs à visée terroriste et l’a condamnée à 9 ans de prison, 10 pour son époux. Le couple a l’intention de faire appel.