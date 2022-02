A la Une . La société Transport C. Joseph en grève face à "la décision arbitraire et unilatérale du TCO"

Eric Caroupapoullé​ marque son grand étonnement à l'annonce, par le Territoire de la Côte Ouest, de la résiliation du marché public de transport scolaire alloué à son entreprise. Les salariés de Transport C. Joseph se mettent immédiatement en grève pour protester contre la décision de l'intercommunallité. Voici le communiqué de la société Transport C. Joseph : Par LG - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 08:45





Désagréablement surpris par cette nouvelle, en ma qualité de gérant, j’ai immédiatement informé les membres du Comité Social et Economique de notre société de cette information qui aura des conséquences désastreuses pour la survie d’une entreprise qui n’a jamais failli à ses obligations en un demi-siècle d’existence et qui, du fait de décisions similaires, se retrouve en redressement judiciaire depuis le 7 décembre 2021.



Notre société TRANSPORT C. Joseph compte actuellement 65 bus qui sillonnent les routes de l’île pour les transports scolaires, avec des marchés signés auprès du TCO, de la CASUD et de la CINOR.



Chaque jour, des milliers de voyageurs sont transportés par nos soins, garantissant l’emploi de plusieurs dizaines d’hommes et de femmes de notre entreprise.



Cette résiliation de marché, avec effet immédiat, transmise par mail, vient confirmer une rumeur qui nous a été transmise par notre personnel qui avait eu vent d’une résiliation des marchés, durant leurs rotations quotidiennes sur les différents circuits qu’ils effectuent quotidiennement. Cela ressemble fortement à une manœuvre orchestrée depuis plusieurs semaines déjà.



Cette décision est d’autant plus incompréhensible que notre entreprise a fait preuve de bonne foi, avec 10 nouveaux véhicules achetés et mis en service, et 5 autres actuellement en commande, pour répondre aux exigences d’un service public de qualité, au meilleur coût pour la collectivité, donc pour le contribuable.



Face à cette décision qui met en péril la survie de notre entreprise et l’emploi de plusieurs dizaines de salariés, notre personnel a immédiatement pris la décision de se mettre en grève, en signe de protestation contre cette décision que l’on peut qualifier d’arbitraire en n’assurant pas les 28 services que nous assurons quotidiennement sur le territoire du TCO.



Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée et nous nous en excusons auprès des usagers.



Mais face à une décision arbitraire et unilatérale du TCO qui fait planer de lourdes menaces sur l’avenir de Transport C. Joseph, nous n’avons malheureusement pas d’autre alternative pour sensibiliser l’opinion publique.





