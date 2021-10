La société Cattier sanctionnée pour sa distribution exclusive de champagne à La Réunion

La loi « Lurel » interdit tout accord exclusif d'importation depuis mars 2013



La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », a interdit, à compter du 22 mars 2013, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d’importation dans les collectivités d'outre-mer. Cette disposition a été transposée dans le code de commerce à l’article L. 420-2-1.



L’accord exclusif d’importation mis en place par Cattier



Le 1er août 2013, un contrat de distribution exclusive a été conclu entre la société Cattier et l’importateur-distributeur Chrysyl (Le Vinarock). Cette exclusivité de distribution portait sur la gamme de champagnes de la marque Cattier, et couvrait l’ensemble du territoire de La Réunion. Ce contrat a été reconduit le 8 mars 2016 et est resté en vigueur jusqu’au placement en liquidation judiciaire de la société Chrysyl le 24 mai 2017, soit plus de 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi Lurel.



Une pratique qui a nui aux grossistes concurrents et aux consommateurs



La pratique mise en place a conduit à entraver le développement d’importateurs-grossistes concurrents à La Réunion et a empêché les détaillants de faire jouer la concurrence entre grossistes pour leurs approvisionnements en champagne de la marque Cattier.



Les consommateurs réunionnais n’ont, ainsi, pas pu bénéficier des prix qu’ils auraient été en droit d’attendre du jeu normal de la concurrence.



Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a prononcé une sanction de 5000 euros à l’encontre de la société Cattier. La société Chrysyl, mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2017, n’a pas été poursuivie par l’Autorité.