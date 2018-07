La situation s’enlise entre les étudiants en colère et la Région

Si la réunion entre les deux parties est finie depuis 14h les étudiants et leurs parents sont toujours dans la salle. Ces derniers occupent la pièce, sans volonté d’en partir tant qu’il n’y pas d’évolution. Une forme de sitting illimité.Après avoir rencontré Faouzia Aboubacar Ben Vitry, rattachée à l’éducation, formation, jeunesse et réussite, et Alin Guezello rattaché à l’aménagement, développement durable et énergie, aucune alternative n’est ressortie du débat houleux.Les deux élus auraient quitté la salle sans que la rencontre ne soit achevée. Une seule proposition a été faite, une étude au cas par cas et un accompagnement dans les démarches auprès des autres régions."On est obligé de mendier pour nos études, je trouve que c’est grave !" déclare Mélanie "nous on aura aucune aide". Si les jeunes vont en Belgique ou Espagne, ils disposeront d’une aide au contraire de ceux désireux d’étudier en métropole.Huguette Bello est elle aussi agacée en quittant les lieux : "Je demande qu’il y ait un peu d’humanité là-dedans. Qu’est-ce que cela coûterait à la Région de voter une subvention exceptionnelle ?". Elle ajoute que "la position des deux vices-présidents est absolument honteuse, scandaleuse, je suis révoltée par ça".Hier encore, les parents et leurs enfants ont interpellé le Président des Régions de France Hervé Morin , en visite à La Réunion, en bloquant l’entrée de la prison du Port.A l’heure où nous écrivons ces lignes, la salle de réunion de la Région est toujours occupée par les familles.