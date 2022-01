La situation du Covid s’est rapidement dégradée à Mayotte

"Les indicateurs épidémiologiques continuent de se dégrader rapidement et confirment l’accélération de la circulation du variant Omicron qui est devenu majoritaire sur le territoire", annonce l'ARS Mayotte. "Les 15 prochains jours sont déterminants pour tenter de contenir l'épidémie de Covid-19" alors que le 101ème département doit déplorer 36 personnes hospitalisées dont 2 placées en réanimation.



Du 22 au 28 décembre, 680 nouveaux cas Covid avaient été recensés. Sans surprise, le taux d'incidence, c’est-à-dire le nombre de cas pour 100.000 habitants, grimpe à 243,3. Il était à 104,5 au 29 décembre.



C’est une course contre la montre qui est lancée entre la vaccination et le virus” souligne l’ARS qui ajoute : “afin de garder le bénéfice de la mobilisation en faveur de la vaccination, il faut reprendre également des réflexes de prévention avec les gestes barrières cruciaux tels que le port du masque, l’aération régulière des locaux, le lavage fréquent des mains et ne pas se faire la bise ou se serrer la main.