Société La sismicité sous le Piton de la Fournaise est restée faible en septembre dernier

L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dresse le bilan de l’activité pour le mois de septembre qui vient de s’écouler. L’inflation de l’édifice se poursuit et les teneurs en CO2 dans le sol restent stables après la fin de l’éruption du 9 avril au 24 mai 2021. Par NP - Publié le Samedi 2 Octobre 2021 à 07:37

Le communiqué de l'OVPF :



Au mois de septembre 2021, l’OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total 52 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer) sous les cratères sommitaux ; 1 séisme profond (en dessous du niveau de la mer) et 299 effondrements (dans le Cratère Dolomieu, les remparts de l’Enclos Fouqué et du Piton de Crac, et de la Rivière de l’Est).

La sismicité sous le Piton de la Fournaise au cours du mois de septembre 2021 est restée faible avec une moyenne de 2 séismes volcano-tectoniques superficiels par jour.



Une légère augmentation de la sismicité la plus superficielle (entre 0 et 2 km au-dessus du niveau de la mer) a été néanmoins enregistrée entre le 20 et le 27 septembre avec une moyenne de 4 événements par jour sous le cratère Dolomieu.



Cette sismicité est très certainement liée à une perturbation du système hydrothermal superficiel liée aux remontées de chaleur profonde.



L’inflation de l’édifice, initiée en avril 2021, s’est poursuivie tout le long du mois de septembre 2021.



Cette inflation montrait une mise en pression du réservoir magmatique superficiel localisé aux alentours de 1,5-2 km de profondeur.



Suite à l’éruption de décembre 2020, une augmentation continue des émissions de CO2 du sol a été enregistrée au niveau des sites distaux (secteurs Plaine des Cafres) mais aussi proximaux (Gîte du volcan).



Sur les sites distants, une inversion des tendances (baisse des émissions de CO2) s’est produite le 12 février 2021, témoin d’un possible transfert de magma vers les niveaux crustaux plus superficiels. Une nouvelle augmentation a suivi cette phase, avec l’augmentation la plus importante enregistrée entre le 4 et le 16 avril.



Sur les sites proximaux, l’augmentation a été continue jusqu’à début mai, annonçant le début de l’éruption de longue durée du 9 avril-24 mai 2021. Une forte baisse a été enregistrée au début de l’éruption.



Du 7 juin à mi juin 2021, une nouvelle tendance à l’augmentation des flux de CO2 a été enregistrée à la fois en champ lointain, et dans une moindre mesure en champ proche. Depuis mi-juillet les flux de CO2 en champ distant sont relativement stables sur des valeurs élevées.



L’inflation de l’édifice et les teneurs en CO2 dans le sol qui sont restées élevées au mois de septembre 2021 ont été les témoins de transferts magmatiques depuis des zones profondes vers le réservoir magmatique superficiel qui se sont poursuivis après la fin de l’éruption du 9 avril -24 mai 2021.