"La seule investiture qui compte, c'est celle de la population !"

Le communiqué de la députée :



Suite à la Commission Nationale d’Investiture LR qui s’est tenue hier à Paris, je tiens à préciser que je n’ai pas fait de demande

d’investiture.



Tout d’abord, ma décision de me représenter n’est pas encore prise.



Comme je l’ai toujours dit, le mandat n’est pas fini, j’ai un travail parlementaire à terminer, et je ferai savoir mon choix d’ici la fin du

1er trimestre 2022.



Ensuite je rappelle que, depuis 2017, je siège comme députée APPARENTÉE LR et cela est clair : parce que je veux rassembler au-delà de la droite, parce que je veux rester libre de mes positions comme je l’ai été sur des sujets de société à l’image du pass vaccinal.



Je suis une femme politique loyale avec des valeurs, mais je suis aussi libre, et je n’entends pas accepter les pressions de quiconque à Paris comme à La Réunion. Cela peut déranger mais je n’ai de comptes à rendre

qu’à la population !



J’ai un bilan et si je décide d’être candidate à ma succession, j’entends le défendre auprès de tous les électeurs de la 3e

circonscription de La Réunion.



Nathalie BASSIRE