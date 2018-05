La série noire continue pour les Boeing 737 de Southwest Airlines !

"

Le vol WN861 comptait à son bord 120 passagers qui, peu avant l'atterrissage, ont eu une grosse frayeur. L'appareil a en effet subi une dépressurisation qui a automatiquement entrainé la chute des masques à oxygène. Les passagers ont passé 30 minutes équipés des fameux masques et quatre d'entre eux ont été blessés aux oreilles.La compagnie low cost américaine avait en avril fait face à un autre incident majeur. L'un de ses B737-700 avait dû atterrir là encore de toute urgence après l'explosion en vol de l'un de ses réacteurs qui avait entrainé la destruction d'un hublot. Une passagère de 47 ans était décédée.L'histoire malheureusement s'est reproduite le 2 mai, soit 2 semaines plus tard. Un hublot a explosé en plein ciel sur un vol reliant Chicago à New York sur le même type d'appareil. Aucune victime n'avait été à déplorer à bord du WN-957 assuré par un Boeing 737-700...Air Austral qui possède deux B737-800, interrogée par Zinfos974 il y a quelques semaines suite à l'accident avait précisé les choses concernant ses appareils :Certaines vérifications sur certains appareils ont été demandées par l'autorité de tutelle, mais nous ne sommes pas concernés. Un certain nombre de cycles doit être respecté sur les moteurs. Nous ne sommes pas encore arrivés à date de cette inspection. Nous devrons faire ce contrôle à 9.500 cycles, c'est- à-dire dans environ 5 ans. Il est important de respecter ces cycles, d'atteindre le stade où l'usure, si il y avait un défaut de la pièce, pourrait se produire".