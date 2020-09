A la Une .. La série noire continue : Le remorqueur échoué à Maurice contient 25 tonnes de diesel

Le gouvernement mauricien vient d’activer le National Oil Spill Contingency Plan suite au naufrage du remorqueur Sir Gaëtan Duval. 25 tonnes de diesel sont à bord ainsi que de l’huile lubrifiante. L'opération de pompage doit débuter demain. Par NP - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 15:09 | Lu 1085 fois





L’opération de pompage doit avoir lieu jeudi et vendredi. Ce mercredi, les opérateurs doivent effectuer la première étape préalable à l’opération. Des bouées absorbantes ont également commencé à être déployées. Un nouvel échouage d’hydrocarbure serait une catastrophe pour un écosystème déjà fortement abîmé par le naufrage du Wakashio.



Pour rappel, lundi soir, le remorqueur SDG, mobilisé pour les opérations de nettoyage, est entré en collision avec la barge l’Ami Constant qu’il remorquait. Le naufrage a fait trois morts et le capitaine est toujours porté disparu. L’île Maurice fait face à un nouveau risque de marée noire suite au naufrage du remorqueur Sir Gaëtan Duval (SGD). La Mauritius Ports Authority (MPA) a alerté que le remorqueur échoué contenait 25 tonnes de diesel, ainsi que l’huile lubrifiante. Le gouvernement a donc activé le National Oil Spill Contingency Plan afin de pomper les hydrocarbures avant qu’elles ne s’échappent de la coque.L’opération de pompage doit avoir lieu jeudi et vendredi. Ce mercredi, les opérateurs doivent effectuer la première étape préalable à l’opération. Des bouées absorbantes ont également commencé à être déployées. Un nouvel échouage d’hydrocarbure serait une catastrophe pour un écosystème déjà fortement abîmé par le naufrage du Wakashio.Pour rappel, lundi soir, le remorqueur SDG, mobilisé pour les opérations de nettoyage, est entré en collision avec la barge l’Ami Constant qu’il remorquait. Le naufrage a fait trois morts et le capitaine est toujours porté disparu.