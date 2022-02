A la Une . La série OPJ-974 recrute pour la saison 4 à la Réunion

Le tournage de la quatrième saison d'OPJ 9-7-4 aura lieu à La Réunion entre mi-mai et mi-août 2022. La production recherche des "profils professionnels ou non professionnels, de toutes origines, à partir de 16 ans". Une centaine de rôles sont à pourvoir. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 15:48

Voici l'annonce :



Dans le cadre de la série « OPJ 9-7-4 » - Saison 4, dont le tournage aura lieu à La Réunion entre mi-mai et mi-août 2022, une centaine de rôles réunionnais sont à distribuer. Nous recherchons donc des comédiennes et comédiens, professionnels ou non professionnels, de toutes origines, à partir de 16 ans.



Pour postuler :



- Votre nom et prénom

- Votre âge

- Vos mensurations (taille, taille veste/haut, pantalon, pointure)

- Votre numéro de téléphone

- 3 photos récentes en pièce jointe (portrait, en pied, sans lunette,

ni casquette)

- Un CV artistique si vous en avez un



Vous devrez également joindre une vidéo de 30 secondes dans laquelle vous mentionnerez votre nom, prénom, âge, profession et vos centres d'intérêts. Nous vous demandons aussi une courte vidéo en interprétant le texte

suivant afin d'évaluer votre potentiel :



"Je suis pas un(e) « vendu(e)». J'ai choisi ma vie, j'ai fait les études que je voulais faire, je serai bientôt officier de police judiciaire et ça me rend fièr (e) figure-toi ! Tu es trop aveugle pour voir mes racines. Ma famille, c'est ma vie. le les aime, ils m'aiment et ils me font confiance. Mais i'adore mon job et ça aussi c'est ma vie. Pourquoi je devrais choisir ?"

Envoyez le tout en un seul mail à l'adresses suivante :



opj974.castingsaison4@gmail.com



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

