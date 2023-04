A la Une . La série OPJ 974 recherche des figurants réunionnais

Pour sa nouvelle saison, la série OPJ 974, diffusée sur France 3, recherche des figurants. Vous pouvez candidater dès maintenant pour le tournage prévu entre juin et août prochain. 18 épisodes de 52 minutes ont été commandés par France Télévision pour cette série qui est l’une des plus suivie de la chaîne. 100 hommes et femmes de 16 à 90 ans de tous profils sont recherchés. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 13:27





- photos couleurs récentes (portrait et en pied, sans filtre)



- nom, prénom, âge et date de naissance, taille, taille vêtements (haut, bas, pointure), ville de résidence



- CV artistique, si vous en possédez un



- lien (WeTransfer, YouTube,..) vidéo de présentation de 30 secondes, dans laquelle vous mentionnez toutes ces informations ainsi que votre profession, vos centres d'intérêts, ce qui vous tient à cœur et qui nous permettra de mieux vous connaître.



- lien (WeTransfer,..) courte vidéo en interprétant le texte suivant :

"Ta réponse ne m'intéresse pas. À un moment j'aurais aimé savoir, mais c'est plus le cas. Okay ? Ça ne m'intéresse plus parce que tu ne m'intéresses plus. J'ai pris sur moi, mais là j'en ai marre. Le chaud-froid, ça va deux minutes... C'est pour ça que... que c'est fini. Voilà. Je sais pas si quelque chose a vraiment commencé, mais si c'est le cas, c'est fini. Ça allait nulle part, de toute manière."



- coordonnées (email et téléphone) 100 femmes et hommes de 16 à 90 ans, toutes origines, tous profils



Note : les candidats doivent résider à La Réunion



Tournage : prévu entre juin et août 2023 à La Réunion. Débutant acceptés



Rémunération : tarif syndical TV

