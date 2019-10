zautos974.com

La série 1 de BMW se refait une beauté et devient plus… classe !

De trois quarts arrière, son air de famille avec sa grande rivale allemande étoilée ne fait aucun doute. La BMW série 1, best seller des ventes de la marque à l'hélice à la Réunion change bon nombre de ses fondamentaux pour s'adapter aux besoins du marché. Plus de propulsion, elle devient traction et conséquence directe, plus d'équilibre des masses 50-50 entre l'avant et l'arrière. Mais on vous assure, du côté de Leal et de Munich, que c'est tout bénéf'…





Depuis son lancement en 2004, la Série 1 de BMW a permis à des budgets modestes d'accéder à une marque premium au caractère sportif affirmé. Le succès de cette compacte s'est confirmé au fil des ans, avec des restylages qui lui ont permis de faire face à la concurrence. Ce modèle est devenu indispensable dans la gamme du constructeur Bavarois avec plus de deux millions d'exemplaires écoulés. A La Réunion, ces dernières années, une BMW vendue sur 3 était une série 1…

Jean Pierre Vidot