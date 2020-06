Municipales 2020 La sensation Joé Bédier à Saint-André

Les résultats sont définitifs, Joé Bédier est le nouveau maire de Saint-André. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 20:48 | Lu 12174 fois

C'est l'une des sensations de ces municipales dans l'île. Éternel opposant des Virapoullé -père et fils- Joé Bédier a déjoué tous les pronostics lors de ce second tour en s'imposant face à Jean-Marie Virapoullé, avec 52,17 % des voix contre 47,83 % pour ce dernier. La gauche retrouve la mairie de Saint-André 6 ans après l'avoir perdue aux dépends de Jean-Paul Virapoullé.



La pilule est dure à avaler pour Jean-Marie Virapoullé qui était pourtant arrivé en tête lors du premier tour avec 32% des voix, devançant Joé Bédier (24%) et Eric Fruteau (17%). Ce dernier, revenu en politique à l'occasion de ces municipales, avait fait le choix de ne pas se maintenir au second tour, ne donnant pas de consigne de vote au passage.



D'où la performance de Joé Bédier qui a su engranger des voix lors de cet entre-deux tours, sans le soutien de son ancien mentor (dont il a été le premier adjoint entre 2008 et 2014 mais avec qui les relations sont orageuses depuis), réussissant même à renverser l'électorat en sa faveur malgré ses 15 points de retard face à Jean-Marie Virapoullé.





