Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La semaine de la chauve-souris à l’Étang de Saint-Paul du 5 au 9 septembre 2022 Dans le cadre de la nuit internationale de la Chauve-souris, la Régie RNNESP, gestionnaire du site de l’Etang de Saint-Paul – Réserve Naturelle Nationale & Zone Humide d’importance internationale Ramsar, et le Groupe Chiroptères Océan Indien (GCOI), proposent plusieurs animations gratuites pour découvrir les chiroptères qui peuplent la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes.





Notre mode de vie impacte le cycle de vie des chiroptères et plusieurs facteurs entrainent une dégradation et une disparition de leurs habitats telles que la pollution lumineuse et les collisions.



Toutes les activités sont gratuites et sur réservation auprès de la Régie RNNESP au 02 62 80 23 00 ou par courriel à accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

Depuis plusieurs années la Régie RNNESP et le GCOI travaillent à la préservation des seuls mammifères volants indigènes de La Réunion. La population de microchiroptères (chiroptères de petite taille) présente sur la frange littorale est principalement constituée de deux espèces : le Petit molosse de La Réunion Mormopterus francoismoutoui et le Taphien de Maurice Taphozous mauritianus. Mal connues et perçues comme des espèces nuisibles, les chiroptères sont essentiels aux équilibres naturels car elles contribuent à la régulation des populations de moustiques et à la pollinisation des végétaux de notre île. À La Réunion, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par lʼarticle L.411-1 du Code de lʼEnvironnement et par lʼArrêté ministériel du 17 février 1989.Notre mode de vie impacte le cycle de vie des chiroptères et plusieurs facteurs entrainent une dégradation et une disparition de leurs habitats telles que la pollution lumineuse et les collisions.





