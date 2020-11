Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu La « séleksion mistèr » de la Médiathèque Baguett’

Envie de découvrir de nouveaux horizons ou juste curieux ? Nous nous chargeons de tout !



La « séleksion mistèr » (sélection mystère) est un service gratuit entièrement personnalisé ou nos équipes vous concocteront une sélection qui correspondra à vos goûts, vos envies et vos attentes à partir d’une fiche de renseignements que vous aurez remplie au préalable sur le site internet :



Vos sélections seront disponibles au bout de deux semaines et les livres seront à rendre à la Médiathèque Baguett’. Il convient aussi bien aux personnes pressées, qu’aux fervents lecteurs désireux de découvrir de nouveaux ouvrages.



Chaque sélection (de 3 à 6 ouvrages) est prêté pour une durée de 21 jours.





Quatre « Séleksion mistèr » vous sont proposées à l’emprunt :



– La SELEKSION MISTER est préparée pour une seule personne adulte;



– La SELEKSION FAMI, qui contient des ouvrages pour petits et grands;



– La SELEKSION MARMAY, qui contient uniquement des documents pour les enfants;



