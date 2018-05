La sécurisation de la falaise de Bras-Sec à Sainte-Marie s'éternise

Ce mardi matin, des familles de Sainte-Marie ont manifesté pour dénoncer la fermeture du chemin Bras-Sec. Cette portion de route est fermée depuis les éboulis du mois de janvier dernier.



"La mairie doit réagir au plus vite car, comme le préconise le rapport de la société spécialisée, il s’agit d’une situation urgente et donc d’effectuer les travaux de sécurisation au plus vite afin de préserver les familles qui habitent sous la menace d’autres éboulis... Les travaux devaient commencer ce mois-ci, nous sommes déjà le 22 mai..." déplore Grégoire Cordeboeuf, référent La Réunion en Marche à Sainte-Marie.