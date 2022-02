La sécurisation de la Route de Cilaos devient une urgence pour la Région

La majorité du conseil régional vient de décider du traitement en "urgence" du dossier de la sécurisation de la RN5 Route de Cilaos au niveau de l'Îlet Furcy.



Les élus ont rappelé les difficultés rencontrées par les Cilaosiens depuis la saison cyclonique 2017-2018 qui a été fatale à l'ancien tracé de la Route de Cilaos. Une route temporaire a été finalisée en 2019 pour continuer l'Îlet Furcy, mais les installations réalisées sont toujours exposées à des risques importants de submersions.



Le Conseil régional, sous l'impulsion du maire de Cilaos, Jacques Técher, souhaite la sécurisation au plus vite de cette partie du tracé pour un investissement d'environ 50 millions d'euros.



L'Etat ne s'est pas opposé au projet mais a demandé à ce qu'une approche paysagère globale soit respectée. La Région considère que l'urgence est trop forte et a donc voté cette motion qui vise à solliciter le préfet de La Réunion pour demander un allègement des processus et des études pour une mise en service au plus vite d'un contournement de l'Ilet Furcy grâce à la construction de deux nouveaux ponts.