La section du Snuter FSU des routes de la Région tape du poing sur la table

Le communiqué :



La section du Snuter FSU des routes de la Région s’interroge sur l’attitude de la collectivité qui ne réagit pas face à de gros problèmes de management qui engendrent une souffrance au sein de la Subdivision Routière Ouest.



Des agents travaillent sans équipement adéquat (ÉPI) ni formation notamment en élagage.



Des Agents ont récemment dénoncé l’ambiance délétère qui règne depuis plusieurs mois à la Subdivision routière Ouest (violences verbales envers une collègue, Propos Homophobes, abus d’autorité …) et ont eu une procédure disciplinaire alors même qu’ils avaient déjà relaté ces faits avec le DGA et la DRH. Que faut il en déduire ? Qu’il ne faut pas dénoncer les responsables ?



Pourtant il y a une enquête en cours de la brigade de recherche ( suspicion de fraude des marchés publics) mais aucune réaction de la part de l’autorité, pas de mise à pied pendant l’enquête, de déplacement pour éviter des conflits d’intérêts…



La rencontre avec le DGA et la DRH a montré leur capacité limitée à entendre la souffrance des agents du SRO. La section souhaite rencontrer la Présidente au plus vite avant de déposer un préavis de grève.



POUR LE SNUTER FSU

IDRISS TAILLAME

Délégué des Routes à la Région et Élu CHSCT